Татаров точно спробує взяти під контроль нового директора НАБУ – Шабунін

Новий директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос має бути готовий до тиску з боку Офісу президента.

Джерело: голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: Шабуніну поставили запитання, чи може заступник голови ОП Олег Татаров, якому приписують "тіньове кураторство" над більшістю українських правоохоронних органів, спробувати взяти під контроль нового директора НАБУ.

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Пряма мова: "У вас є орган антикорупційний (НАБУ – УП), який ви не контролюєте. І це – єдиний орган з усіх, який в корупційному провадженні може посадити: міністра, народного депутата, суддю… Чи хочете ви нейтралізувати цю загрозу? Відповідь очевидна. Чи спробують під контроль цей орган взяти? Спробують точно".

Більше деталей: "Українська правда" звернулась до Олега Татарова з проханням прокоментувати слова Віталія Шабуніна та очікує на відповідь.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 6 березня Кабінет міністрів призначив нового директора Національного антикорупційного бюро. Ним став нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос.