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Витік інформації з НАБУ: комітет Ради проведе засідання в бюро

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 липня 2024, 15:42
Витік інформації з НАБУ: комітет Ради проведе засідання в бюро
ФОТО: НАБУ

Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики проведе виїзне засідання у приміщенні НАБУ, де планують говорити про витік інформації щодо розслідувань із бюро. Таке рішення прийняли у парламенті після того як на попереднє засідання не з'явився директор НАБУ Семен Кривонос.

Джерело: голова комітету з питань антикорупційної політики в Раді Анастасія Радіна 

Пряма мова: "Комітет з антикорупційної політики проведе виїзне засідання у приміщенні НАБУ у понеділок, 15 липня, о 13:00.

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Це буде друга спроба народних депутатів почути від директора НАБУ про результати службового розслідування імовірних зливів справ Бюро і вжиті ним організаційні заходи для уникнення зливів надалі. Директор НАБУ підтвердив готовність до проведення такого засідання".

Деталі: Радіна додала, що також звернулась до директора НАБУ із проханням про участь у засіданні журналістів.

За її словами, у неофіційній комунікації отримала відповідь щодо чи то "недоцільності", чи то "неможливості" участі журналістів: "Чекаю офіційного листа із позицією НАБУ".

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Також вона повідомила, що планує організувати пряму трансляцію засідання комітету на своїй сторінці у Facebook.

Після засідання комітету також відбудеться брифінг під стінами НАБУ (вул. Дениса Монастирського, 3) о 14.45.

Нагадаємо: 

Теми: НАБУВерховна РадаКривонос
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