Витік інформації з НАБУ: комітет Ради проведе засідання в бюро
Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики проведе виїзне засідання у приміщенні НАБУ, де планують говорити про витік інформації щодо розслідувань із бюро. Таке рішення прийняли у парламенті після того як на попереднє засідання не з'явився директор НАБУ Семен Кривонос.
Джерело: голова комітету з питань антикорупційної політики в Раді Анастасія Радіна
Пряма мова: "Комітет з антикорупційної політики проведе виїзне засідання у приміщенні НАБУ у понеділок, 15 липня, о 13:00.
Це буде друга спроба народних депутатів почути від директора НАБУ про результати службового розслідування імовірних зливів справ Бюро і вжиті ним організаційні заходи для уникнення зливів надалі. Директор НАБУ підтвердив готовність до проведення такого засідання".
Деталі: Радіна додала, що також звернулась до директора НАБУ із проханням про участь у засіданні журналістів.
За її словами, у неофіційній комунікації отримала відповідь щодо чи то "недоцільності", чи то "неможливості" участі журналістів: "Чекаю офіційного листа із позицією НАБУ".
Також вона повідомила, що планує організувати пряму трансляцію засідання комітету на своїй сторінці у Facebook.
Після засідання комітету також відбудеться брифінг під стінами НАБУ (вул. Дениса Монастирського, 3) о 14.45.
Нагадаємо:
- Попереднє засідання комітету відбулося 20 червня. Того ж дня Кривонос повідомив у Facebook, що не піде на засідання. Також з розслідування УП 20 червня стало відомо, що детективи НАБУ не провели обшук в голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова на прохання директора Кривоноса.
- 6 червня журналіст-розслідувач Денис Бігус оприлюднив розслідування щодо зливу інформації про розслідування в НАБУ.
- Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.
- Кривонос, відповідаючи на заклик голови правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна провести службове розслідування за повідомленнями про "злив даних" агентства його працівниками, повідомив, що за фактом витоку інформації розпочато досудове розслідування.