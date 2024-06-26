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Розслідування про Кривоноса і Чернишова: в НАБУ вирішили шукати тих, хто "злив" інформацію УП

Михайло Ткач, Альона Мазуренко Середа, 26 червня 2024, 09:59
Розслідування про Кривоноса і Чернишова: в НАБУ вирішили шукати тих, хто злив інформацію УП
КОЛАЖ УП

Після публікації в УП розслідування про те, що директор НАБУ Семен Кривонос дав вказівку не проводити обшук в будинку голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова в НАБУ вирішили розшукати тих, хто поділився інформацією з журналістами. 

Джерело: журналіст УП Михайло Ткач у відео "Директор НАБУ переслідує журналістів? Реакція на розслідування УП про Семена Кривоноса"

Пряма мова Ткача: "НАБУ розпочало спочатку внутрішнє розслідування, а зараз відкрило кримінальне провадження за статтею 387 кримінального кодексу (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування - ред.) за фактом зливу ухвали на обшуки в Чернишова".

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Деталі: За словами Ткача, в НАБУ під керівництвом Кривоноса, замість того щоб розпочати внутрішнє розслідування і з'ясувати, які неправомірні вказівки давав директор бюро, вирішили розшукати тих, хто розповів журналістам про те, що він врятував Чернишова від обшуку.

Журналіст відзначив, що особисті прохання та вказівки про непроведення обшуку не передбаченні законом і за вчинення таких дій Кривонос може залишити посаду чи понести кримінальну відповідальність.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Минулого тижня "Українська правда" опублікувала розслідування "Час Ч. Як Олексію Чернишову щастить в НАБУ". У матеріалі оприлюднили докази того, що НАБУ отримало ухвалу на обшук у керівника НАК Нафтогаз України та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова, але детективи його не провели на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса.

Теми: Чернишов ОлексійКривоносНАБУ
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