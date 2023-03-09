По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГа в Білорусі

Повітряну тривогу оголосили по всій території України через зліт російського винищувача МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракет "Кинджал".

Джерело: мапа тривог, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: Зліт МіГа з аеродрому "Мачулищі" в Білорусі був зафіксований о 12.48.

Приблизно за годину і 20 хвилин пішли відбої. Про посадку винищувача "Гаюн" повідомив о 14.46.

Що передувало: Уночі 9 березня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

Вранці головнокмандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що противник уперше випустив 6 ракет "Кинджал" за один раз. Полковник закликав не нехтувати сигналами тривоги, яка оголошується через зліт винищувачів Міг-31К, які є носіями "Кинджалів".