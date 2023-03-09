Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГа в Білорусі

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 березня 2023, 12:00
По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГа в Білорусі
скриншот

Повітряну тривогу оголосили по всій території України через зліт російського винищувача МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракет "Кинджал".

Джерело: мапа тривог, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: Зліт МіГа з аеродрому "Мачулищі" в Білорусі був зафіксований о 12.48.

Реклама:

Приблизно за годину і 20 хвилин пішли відбої. Про посадку винищувача "Гаюн" повідомив о 14.46.

Що передувало: Уночі 9 березня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

Вранці головнокмандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що противник уперше випустив 6 ракет "Кинджал" за один раз. Полковник закликав не нехтувати сигналами тривоги, яка оголошується через зліт винищувачів Міг-31К, які є носіями "Кинджалів".

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
Росія запустила по Україні крилаті ракети – Повітряні сили
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: