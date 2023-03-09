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Після ракетного удару по Києву тепло вже повернули в 300 житлових будинків

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 березня 2023, 14:14
Після ракетного удару по Києву тепло вже повернули в 300 житлових будинків
ілюстративне фото "Київтеплоенерго"

Київські комунальники поетапно відновлюють теплопостачання споживачам після ракетних ударів по критичній інфраструктурі столиці.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Facebook

Деталі: За даними мера, "Київтеплоенерго" уже відновило постачання тепла в 300 житлових будинків.

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Тривають роботи з перепідключення до інших теплоджерел усіх споживачів, які залишились без тепла. В основному, це будівлі в центрі та на лівому березі столиці.

Відновлення теплопостачання відбувається поетапно з урахуванням технічних особливостей мереж та обладнання, зазначає мер.

Через знеструмлення котелень КП "Київтеплоенeрго" застосувало екстрені алгоритми реагування. Більше половини котельних міста переключили на альтернативні джерела електропостачання - генератори.

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Що передувало: Після ракетної атаки 9 березня у зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії 40% споживачів столиці опинилися без опалення.

Вночі в столиці повітряна тривога тривала майже 7 годин. Російські окупанти випустили по Києву іранські дрони, крилаті ракети і, за попередніми даними, балістичну ракету "Кинджал", яка влучила в об'єкт інфраструктури в Голосіївському районі столиці.

За даними поліції та прокуратури, від цієї атаки РФ у Києві постраждало троє осіб, пошкоджено автомобілі та будівлі.

Теми: Київракетний ударенергетикаВіталій Кличко
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