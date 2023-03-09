Житомир повертається до графіків відключень світла через атаку росіян

Приблизно 50% Житомира станом на 16:40 залишається без електроенергії через нічну атаку росіян, місто тимчасово повернеться до графіків відключень світла.

Джерело: міський голова Житомира Сергій Сухомлин на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні вночі був завданий ракетний удар за допомогою "Шахедів" по енергетичній інфраструктурі міста Житомира. Наслідки достатньо складні для Житомира, бо вже зранку у кранах людей води не було, був знеструмлений водоканал та інші об'єкти Житомира. І тільки в обід почали частково підключати деякі об'єкти.

На даний час приблизно 50% Житомира без електроенергії. Думаю, приблизно година – і буде відключення знову всього Житомира.

Ми частину об'єктів критичної інфраструктури підключили до генераторів: це об'єкти водоканалу, це об'єкти теплокомуненерго – таким чином намагаємося стабілізувати ситуацію",

Деталі: Сухомлин підтвердив, що у місті не працює електротранспорт. Влада вивела на маршрути автобуси, хоча їх не вистачає.

"Сьогодні будемо знову переходити на графіки подачі електроенергії (...). Приблизно 2-2,5 тижні – і за рахунок постачання електроенергії з інших областей ситуація з електропостачанням має виправитися", – сказав він.

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На вечір залежно від потужностей і того, що отримає область від інших областей, будуть зрозумілі графіки відключень, поінформував мер.

Імовірно, промисловим підприємствам потрібно буде переходити на різні графіки роботи, щоб чергуватися у споживання електрики.

Щодо тепла, то, за словами мера, у місті запустили декілька котелень на альтернативному паливі, також є модульні котельні, які можна переключати з району на район.

Сухомлин уточнив, що в Житомирі обійшлося без жертв для населення. Руйнувань у житлових кварталах міста немає.

Цьому передувало: Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

Внаслідок ракетних ударів Росії у ніч на 9 березня було пошкоджено об’єкти генерації та розподілу електроенергії у вісьмох регіонах України.

Без світла, води й тепла опинився Харків, без опалення залишилися 40% жителів Києва, в Одесі та області були обмеження електропостачання. Крім того, через атаку "Шахедами" в Житомирі зупинили електротранспорт, місто залишилося без води.