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Путін докладає зусиль, щоб формувати антизахідну коаліцію в ООН – ISW

Ольга Глущенко Субота, 1 квітня 2023, 03:35
Путін докладає зусиль, щоб формувати антизахідну коаліцію в ООН – ISW
Володимир Путін, фото Getty Images

Диктатор Володимир Путін змінив концепцію зовнішньої політики Росії напередодні головування РФ у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй для майбутніх зусиль, спрямованих на формування антизахідної коаліції в ООН.

Джерело: ISW

Деталі: Президент Росії Володимир Путін 31 березня затвердив нову концепцію зовнішньої політики Росії, спрямовану просування Кремлем антизахідної коаліції.

У звіті нагадують, що в новій концепції зовнішньої політики Захід зображується як антиросійська і міжнародна дестабілізуюча сила, і прямо заявляється, що США та їхні "сателіти" розв'язали гібридну війну, спрямовану на ослаблення Росії.

"Путін використовував зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня, щоб посилити спроби риторично згуртувати решту світу проти Заходу, і новий документ, ймовірно, має на меті підтримати спроби Кремля активізувати пропозиції до неприєднання країни для формування більш узгодженого антизахідного блоку", – нагадують фахівці.

В інституті вважають, що пропозиція Путіна сформувати антизахідний блок під час візиту Сі в Росію не була сприйнята позитивно, оскільки Сі відмовився приєднати Китай до геополітичного конфлікту, який Путін передбачав із Заходом.

Аналітики припускають: ймовірно, Кремль вирішив оприлюднити нову зовнішньополітичну концепцію напередодні головування в Раді Безпеки ООН, щоб створити інформаційні умови для майбутніх зусиль в Організації, спрямованих на формування антизахідної коаліції.

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У звіті йдеться і про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує використовувати гучні публічні заяви, щоб зобразити Білорусь як суверенну державу, незважаючи на те, що де-факто вона зайнята російськими військами.

Фахівці зазначають, що Лукашенко повторив шаблонну риторику про те, що він є рівноправним партнером Путіна в захисті Росії та Білорусі.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв використав коментарі про введення миротворчих сил в Україну для продовження інформаційних операцій, які зображують Захід як ескалацію.

Експерти припускають, що Медведєв, ймовірно, відреагував на заяви Віктора Орбана від 31 березня щодо нібито європейських дискусій про введення миротворчих сил в Україну і заявив, що російські війська стануть мішенню для гіпотетичних миротворців.

Медведєв стверджував, що миротворча місія під проводом Заходу в Україні закінчиться трагедіями, що нагадують Югославію та інші конфлікти.

При цьому, йдеться в огляді, крім коментарів Орбана, немає жодних ознак того, що західні офіційні особи серйозно обговорюють таку пропозицію, і Медведєв, ймовірно, використав коментарі Орбана для створення фальшивої тези, щоб зобразити Захід як такий, що намагається ескалувати війну в Україні.

Основні висновки ISW від 31 березня:

  • Путін 31 березня затвердив нову Концепцію зовнішньої політики Росії, яка, ймовірно, спрямована на підтримку спроб Кремля сприяти створенню потенційної антизахідної коаліції.
  • Лукашенко продовжує використовувати гучні публічні заяви, щоб зобразити Білорусь як суверенну державу, незважаючи на те, що де-факто вона зайнята російськими військами.
  • Пєсков категорично відкинув пропозицію Лукашенка про припинення вогню і зазначив, що Кремль не зацікавлений у переговорах.
  • Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв використав коментарі про введення миротворчих сил в Україну для продовження інформаційних операцій, які зображують Захід як ескалацію.
  • Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Також вони досягли успіхів у межах Бахмута, а українські війська відновили позиції в районі Бахмута.
  • Крім того, окупанти продовжили наступальні операції на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
  • Українські удари по місцях зосередження російських військ на півдні України, ймовірно, змушують російське угруповання в цьому районі змінювати тактику, щоб уникнути ризику ударів.
  • Російські офіційні особи продовжують заявляти, що російські війська не планують офіційної другої хвилі мобілізації.
  • Чиновники РФ продовжують відправляти українських дітей до таборів у Росії.

Теми: ООНПутінзовнішня політикавійна
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