Лукашенко розповідає, що це він керує російськими військами в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що російські війська на території країни підпорядковуються йому, а не президенту РФ.

Джерело: "Наша Ніва"

Пряма мова: "Війська проходять бойову підготовку, готові до спільних дій по захисту нашого спільного простору безпеки. І не треба сперечатися, що Росія тут щось захопила. Усі ці російські підрозділи готують п’ятсот білоруських офіцерів. Ведеться бойове шикування та підготовка. Де треба, озброюють, матеріально забезпечують. Під нашим командуванням".

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Деталі: Лукашенко вже не вперше обурюється тим, що в народі вважають, що армією керує не він, а президент РФ Володимир Путін.

Передісторія:

У п’ятницю Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що країни НАТО готуються до вторгнення на білоруську територію.

Загалом Лукашенко левову частину свого послання до народу присвятив не Білорусі, а російській війні проти України, багато разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна, та також трохи полякав ядерною зброєю і тим, що Росія нібито ще не розгорнула свою воєнну машину на повну міць.