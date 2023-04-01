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Зеленський ввів санкції проти Богуслаєва, російських Мінфіну та Ради Федерації

Роман ПетренкоСубота, 1 квітня 2023, 14:28
Зеленський ввів санкції проти Богуслаєва, російських Мінфіну та Ради Федерації
В'ЯЧЕСЛАВ БОГУСЛАЄВ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва та росіян.

Джерело: укази Зеленського

Деталі: Окрім Богуслаєва в переліку декілька українців та понад 230 росіян.

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Також під санкціями опинилися 154 компанії з Росії та одна з окупованого Мелітополя.

Також санкції запроваджені проти Мінфіну РФ та Ради Федерації Федеральних зборів РФ.

Санкції діятимуть 10 років.

ВІДЕО ДНЯ

В своєму наступному указі президент запровадив санкції проти 225 російських компаній та 33 росіян.

Що передувало:

  • 22 жовтня 2022 року УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
  • 23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
  • За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Теми: БогуслаєвсанкціїЗеленськийукази
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