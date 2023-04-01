Зеленський ввів санкції проти Богуслаєва, російських Мінфіну та Ради Федерації

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва та росіян.

Джерело: укази Зеленського

Деталі: Окрім Богуслаєва в переліку декілька українців та понад 230 росіян.

Також під санкціями опинилися 154 компанії з Росії та одна з окупованого Мелітополя.

Також санкції запроваджені проти Мінфіну РФ та Ради Федерації Федеральних зборів РФ.

Санкції діятимуть 10 років.

В своєму наступному указі президент запровадив санкції проти 225 російських компаній та 33 росіян.

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