Зеленський ввів санкції проти Богуслаєва, російських Мінфіну та Ради Федерації
Субота, 1 квітня 2023, 14:28
Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва та росіян.
Джерело: укази Зеленського
Деталі: Окрім Богуслаєва в переліку декілька українців та понад 230 росіян.
Також під санкціями опинилися 154 компанії з Росії та одна з окупованого Мелітополя.
Також санкції запроваджені проти Мінфіну РФ та Ради Федерації Федеральних зборів РФ.
Санкції діятимуть 10 років.
В своєму наступному указі президент запровадив санкції проти 225 російських компаній та 33 росіян.
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Що передувало:
- 22 жовтня 2022 року УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
- 23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
- За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.