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Зеленський: Не буде причини, що зупинить реформу Радбезу ООН

Катерина ТищенкоСубота, 1 квітня 2023, 20:11
Зеленський: Не буде причини, що зупинить реформу Радбезу ООН
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності реформування Ради безпеки ООН, де почала головувати Росія.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "На жаль, ми маємо й новину очевидно абсурдну і деструктивну. Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН.

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Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину – пʼятимісячного хлопчика, його звали Данило... І при цьому Росія головує в Радбезі ООН.

Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій. Немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла – щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир.

Терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де".

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Теми: ЗеленськийООНРосія
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