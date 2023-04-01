Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Не буде причини, що зупинить реформу Радбезу ООН

Катерина ТищенкоСубота, 1 квітня 2023, 20:11
Зеленський: Не буде причини, що зупинить реформу Радбезу ООН
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності реформування Ради безпеки ООН, де почала головувати Росія.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "На жаль, ми маємо й новину очевидно абсурдну і деструктивну. Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН.

Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину – пʼятимісячного хлопчика, його звали Данило... І при цьому Росія головує в Радбезі ООН.

Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій. Немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла – щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир.

Терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де".

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийООНРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
Залужний показав роботу британської гармати на полі бою
Сили оборони відбили понад 50 атак, найзапекліші бої йдуть за три міста – зведення Генштабу
У Запорізькій області окупанти обмежують пересування українців, які не мають паспортів РФ – Генштаб
Зеленський: Росія понесе системну відповідальність за депортацію дітей
Останні новини
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
22:21
Італійська ППО SAMP/T офіційно заступила на чергування у Словаччині
22:06
У Кишиневі порадили дещо перечитати Захаровій, якій привиділась "цензура" в Молдові
21:45
Економічні новини 6 квітня: рекордні міжнародні резерви, тест євроколії з Рави-Руської
Усі новини...
Реклама: