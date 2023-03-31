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Росіяни обстріляли Авдіївку: серед загиблих немовля

Альона Мазуренко П'ятниця, 31 березня 2023, 21:12
Росіяни обстріляли Авдіївку: серед загиблих немовля
Авдіївка, ілюстративне фото: getty images

Російські окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, загинуло 2 осіб, серед них дитина 2022 року народження. Ще 2 людини – поранені. 

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова: "Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження.

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Ще двоє людей - поранені. Був пошкоджений приватний будинок".

Деталі: Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 30 березня поліцейські вмовляли матір 5-місячного хлопчика виїхати з міста.

Крім дитини, загинула його бабуся. Мати й батько хлопчика поранені.

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Пряма мова Кириленка: "Буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату - жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне".

Кириленко закликав цивільних, які залишаються у прифронтовій зоні евакуюватись.

Нагадаємо:

  • Днями керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що Авдіївка через атаки росіян у "червоній зоні": з міста почали евакуювати комунальників, а журналістам і волонтерам заборонили доступ у місто.
  • Барабаш також повідомив, що з міста планують примусову евакуацію 6 дітей, які лишаються в Авдіївці під постійним ворожим вогнем.

Теми: АвдіївкаобстрілРосіявійна
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