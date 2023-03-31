Росіяни обстріляли Авдіївку: серед загиблих немовля

Російські окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, загинуло 2 осіб, серед них дитина 2022 року народження. Ще 2 людини – поранені.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова: "Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження.

Ще двоє людей - поранені. Був пошкоджений приватний будинок".

Деталі: Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 30 березня поліцейські вмовляли матір 5-місячного хлопчика виїхати з міста.

Крім дитини, загинула його бабуся. Мати й батько хлопчика поранені.

Пряма мова Кириленка: "Буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату - жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне".

ВІДЕО ДНЯ

Кириленко закликав цивільних, які залишаються у прифронтовій зоні евакуюватись.

Нагадаємо: