Росіяни обстріляли Авдіївку: серед загиблих немовля
Російські окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, загинуло 2 осіб, серед них дитина 2022 року народження. Ще 2 людини – поранені.
Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак
Пряма мова: "Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження.
Ще двоє людей - поранені. Був пошкоджений приватний будинок".
Деталі: Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 30 березня поліцейські вмовляли матір 5-місячного хлопчика виїхати з міста.
Крім дитини, загинула його бабуся. Мати й батько хлопчика поранені.
Пряма мова Кириленка: "Буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату - жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне".
Кириленко закликав цивільних, які залишаються у прифронтовій зоні евакуюватись.
Нагадаємо:
- Днями керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що Авдіївка через атаки росіян у "червоній зоні": з міста почали евакуювати комунальників, а журналістам і волонтерам заборонили доступ у місто.
- Барабаш також повідомив, що з міста планують примусову евакуацію 6 дітей, які лишаються в Авдіївці під постійним ворожим вогнем.