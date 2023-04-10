Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів та АГС
Понеділок, 10 квітня 2023, 00:27
Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Прильоти припали на території Новослобідської та Білопільської громад.
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Протягом дня по території Білопільськоїгромади росіяни били з мінометів – 10 прильотів.
По Новослобідській громаді ворог здійснив обстріл з АГС – 10 пострілів.
В ОВА повідомляють також, що над Сумською областю Силами оборони України збито ворожий БПЛА (попередньо типу Zala 421-16е).
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