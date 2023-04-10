Россияне ударили по Сумской области из минометов и АГС

В течение дня россияне совершили обстрелы 2 пограничных общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Прилеты пришлись на территории Новослободской и Белопольской громад.

В течение дня по территории Белопольской громады россияне били из минометов – 10 прилетов.

По Новослободской общине враг совершил обстрел из АГС – 10 выстрелов.

В ОВА сообщают также, что над Сумской областью Силами обороны Украины сбит вражеский БПЛА (предварительно типа Zala 421-16е).