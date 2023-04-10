Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У мелітопольських гауляйтерів росіяни відбирають закордонні паспорти – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 10 квітня 2023, 04:14
У мелітопольських гауляйтерів росіяни відбирають закордонні паспорти – спротив
ілюстративне фото з Facebook

Національний спротив повідомляє, що на окупованих територіях у загарбників спостерігаються проблеми з фахівцями середньої ланки.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Після невдалих спроб росіян залучити місцеве населення до співпраці, вони налагодили систему "відряджень" на ТОТ працівників з РФ.

Реклама:

Більшість керівних посад в окупаційних адміністраціях та структурах майже відразу зайняли росіяни. Проте залишаються серйозні проблеми з працівників середньої ланки.

Росіяни постійно шукають працівників серед місцевих, проте це не працює і окупанти мусять застосовувати значно важчий та ресурсно дорожчий процес "відряджень" на ТОТ працівників з РФ".

Деталі: Спротив зазначає, що в колаборантів, які вже працюють на росіян, вилучають закордонні паспорти, аби ті не втекли.

ВІДЕО ДНЯ

За даними спротиву, таку практику почали застосовувати щодо гуляйтерів у Мелітополі.

Теми: МелітопольокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Мелітополь
Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа
Останні новини
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
Усі новини...
Реклама: