У мелітопольських гауляйтерів росіяни відбирають закордонні паспорти – спротив

Національний спротив повідомляє, що на окупованих територіях у загарбників спостерігаються проблеми з фахівцями середньої ланки.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Після невдалих спроб росіян залучити місцеве населення до співпраці, вони налагодили систему "відряджень" на ТОТ працівників з РФ.

Більшість керівних посад в окупаційних адміністраціях та структурах майже відразу зайняли росіяни. Проте залишаються серйозні проблеми з працівників середньої ланки.

Росіяни постійно шукають працівників серед місцевих, проте це не працює і окупанти мусять застосовувати значно важчий та ресурсно дорожчий процес "відряджень" на ТОТ працівників з РФ".

Деталі: Спротив зазначає, що в колаборантів, які вже працюють на росіян, вилучають закордонні паспорти, аби ті не втекли.

За даними спротиву, таку практику почали застосовувати щодо гуляйтерів у Мелітополі.