У мелитопольских гауляйтеров россияне отбирают загранпаспорта – сопротивление
Национальное сопротивление сообщает, что на оккупированных территориях у захватчиков наблюдаются проблемы со специалистами среднего звена.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "После неудачных попыток россиян привлечь местное население к сотрудничеству, они наладили систему "командировок" на ВОТ работников из РФ.
Большинство руководящих должностей в оккупационных администрациях и структурах почти сразу заняли россияне. Однако остаются серьезные проблемы с работниками среднего звена.
Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и оккупанты должны применять значительно более тяжелый и ресурсно дорогой процесс "командировок" на ВОТ работников из РФ".
Детали: Сопротивление отмечает, что у коллаборационистов, которые уже работают на россиян, изымают загранпаспорта, чтобы те не сбежали.
По данным сопротивления, такую практику начали применять в отношении гуляйтеров в Мелитополе.