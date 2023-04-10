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У мелитопольских гауляйтеров россияне отбирают загранпаспорта – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 04:14
У мелитопольских гауляйтеров россияне отбирают загранпаспорта – сопротивление
иллюстративная фотография с Facebook

Национальное сопротивление сообщает, что на оккупированных территориях у захватчиков наблюдаются проблемы со специалистами среднего звена.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "После неудачных попыток россиян привлечь местное население к сотрудничеству, они наладили систему "командировок" на ВОТ работников из РФ.

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Большинство руководящих должностей в оккупационных администрациях и структурах почти сразу заняли россияне. Однако остаются серьезные проблемы с работниками среднего звена.

Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и оккупанты должны применять значительно более тяжелый и ресурсно дорогой процесс "командировок" на ВОТ работников из РФ".

Детали: Сопротивление отмечает, что у коллаборационистов, которые уже работают на россиян, изымают загранпаспорта, чтобы те не сбежали.

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По данным сопротивления, такую практику начали применять в отношении гуляйтеров в Мелитополе.

Темы: МелитопольоккупацияРосcия
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