Паспортизація РФ: у Токмаку окупанти вимагають українські документи і відбитки пальців

Для примусової російської паспортизації у місті Токмак Запорізької області окупанти вимагають від місцевих жителів українські документи і відбитки пальців.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області".

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Деталі: Штаб зазначає, що в місті Токмак російська окупаційна так звана "влада" повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук.

"При цьому зазначається, що начебто будуть повертати назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтва про народження", – ідеться в повідомленні Генштабу.