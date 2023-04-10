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Паспортизация РФ: в Токмаке оккупанты требуют украинские документы и отпечатки пальцев

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 07:10
Паспортизация РФ: в Токмаке оккупанты требуют украинские документы и отпечатки пальцев
фото: ТАСС

Для принудительной российской паспортизации в городе Токмак Запорожской области оккупанты требуют от местных жителей украинские документы и отпечатки пальцев.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области".

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Детали: Штаб отмечает, что в городе Токмак российская оккупационная так называемая "власть" сообщила, что для получения российского паспорта нужно подать паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев рук.

"При этом отмечается, что якобы будут возвращать обратно владельцам оригинал паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении", - говорится в сообщении Генштаба.

Темы: Запорожская областьоккупация
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