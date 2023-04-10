Ворог випустив за добу по Херсонщині 360 снарядів
Понеділок, 10 квітня 2023, 07:30
Минулої доби росіяни випустили 360 снарядів по Херсонській області.
Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін
Деталі: У повідомленні зазначається, що 9 квітня ворог здійснив 78 обстрілів, випустивши 360 снарядів.
17 із цих снарядів влучили у місто Херсон.
Прокудін зазначає, що росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста.
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