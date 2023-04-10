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Ворог випустив за добу по Херсонщині 360 снарядів

Ольга Глущенко Понеділок, 10 квітня 2023, 07:30
Ворог випустив за добу по Херсонщині 360 снарядів
В'ЇЗД ДО ХЕРСОНА, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Минулої доби росіяни випустили 360 снарядів по Херсонській області.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Деталі: У повідомленні зазначається, що 9 квітня ворог здійснив 78 обстрілів, випустивши 360 снарядів.

17 із цих снарядів влучили у місто Херсон.

Прокудін зазначає, що росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста.

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Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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