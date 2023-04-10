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Враг выпустил за сутки по Херсонщине 360 снарядов

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 07:30
Враг выпустил за сутки по Херсонщине 360 снарядов
ВЪЕЗД В ХЕРСОН, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

За прошедшие сутки россияне выпустили 360 снарядов по Херсонской области.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: В сообщении отмечается, что 9 апреля враг совершил 78 обстрелов, выпустив 360 снарядов.

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17 из этих снарядов попали в город Херсон.

Прокудин отмечает, что россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения гаражного кооператива Корабельного района города.

Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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