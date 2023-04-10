Враг выпустил за сутки по Херсонщине 360 снарядов
Понедельник, 10 апреля 2023, 07:30
За прошедшие сутки россияне выпустили 360 снарядов по Херсонской области.
Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин
Детали: В сообщении отмечается, что 9 апреля враг совершил 78 обстрелов, выпустив 360 снарядов.
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17 из этих снарядов попали в город Херсон.
Прокудин отмечает, что россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения гаражного кооператива Корабельного района города.