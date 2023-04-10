ССО показали, як знищують ворожу позицію гармати
Понеділок, 10 квітня 2023, 07:56
Оператори ССО разом з іншими захисниками виявили і знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом.
Джерело: ССО у Facebook
Дослівно: "Оператори ССО у співпраці з побратимами одного із артилерійських підрозділів знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом".
Деталі: Військові уточнюють, що в ході аеророзвідки місцевості неподалік Донецька військові виявили бойову позицію гармати противника.
"Точним вогнем М777 ворожу ціль знищено", – зазначають у повідомленні.