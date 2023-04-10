Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ССО показали, как уничтожают вражескую позицию пушки

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 07:56
ССО показали, как уничтожают вражескую позицию пушки
скриншот

Операторы ССО вместе с другими защитниками обнаружили и уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом.

Источник: ССО в Facebook

Дословно: "Операторы ССО в сотрудничестве с собратьями одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом".

Детали: Военные уточняют, что в ходе аэроразведки местности недалеко от Донецка военные обнаружили боевую позицию пушки противника.

"Точным огнем М777 вражеская цель уничтожена", - отмечают в сообщении.

Темы: ССО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона

фото, видеоУП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле

Xiaomi отреагировала на "спонсора войны" в Украине: Мы за мир

В Украине закончился отопительный сезон

видеоНакануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ

фотоНа въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ

Все новости...
ССО
ССО показали работу бойцов в Бахмуте
Ночной отстрел врага под Бахмутом: снайперы ССО положили десяток оккупантов
"Снарядный голод" у вагнеровцев быстро закончился, враг удвоил удары по Бахмуту – ССО
Последние новости
15:47
фотоИз Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари
15:39
"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города
15:31
Нужно ли брать рецепт для закупки лекарства на фронт – объясняет Минздрав
15:29
видеоВСУ показали уличный бой в Бахмуте
15:26
Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП
15:25
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
15:22
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
15:21
В ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить список военных с инвалидностью
15:03
МИД в ответ на хамство Орбана напомнил о зависимости Венгрии от ЕС
15:02
Экспорт нефти из РФ в марте достиг рекорда со времен пандемии, но доходы упали на 40% за год
Все новости...
Реклама: