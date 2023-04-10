Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ССО показали, как уничтожают вражескую позицию пушки

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 07:56
ССО показали, как уничтожают вражескую позицию пушки
скриншот

Операторы ССО вместе с другими защитниками обнаружили и уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом.

Источник: ССО в Facebook

Дословно: "Операторы ССО в сотрудничестве с собратьями одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом".

Реклама:

Детали: Военные уточняют, что в ходе аэроразведки местности недалеко от Донецка военные обнаружили боевую позицию пушки противника.

"Точным огнем М777 вражеская цель уничтожена", - отмечают в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ССО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
ССО
"Десант боевых дельфинов и кротов при поддержке "Звезды смерти": ССО потроллили Минобороны РФ
"Операция Top Gun": ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму
ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино
Последние новости
14:49
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: угроза крылатых ракет
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
Все новости...
Реклама: