ССО показали, как уничтожают вражескую позицию пушки

Операторы ССО вместе с другими защитниками обнаружили и уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом.

Источник: ССО в Facebook

Дословно: "Операторы ССО в сотрудничестве с собратьями одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом".

Детали: Военные уточняют, что в ходе аэроразведки местности недалеко от Донецка военные обнаружили боевую позицию пушки противника.

"Точным огнем М777 вражеская цель уничтожена", - отмечают в сообщении.