ССО показали, как уничтожают вражескую позицию пушки
Понедельник, 10 апреля 2023, 07:56
Операторы ССО вместе с другими защитниками обнаружили и уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом.
Источник: ССО в Facebook
Дословно: "Операторы ССО в сотрудничестве с собратьями одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом".
Детали: Военные уточняют, что в ходе аэроразведки местности недалеко от Донецка военные обнаружили боевую позицию пушки противника.
"Точным огнем М777 вражеская цель уничтожена", - отмечают в сообщении.