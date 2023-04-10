Захисники за добу знищили 670 окупантів
Понеділок, 10 квітня 2023, 08:22
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 178 820 військових, 2 750 артилерійських систем, 2 323 безпілотників, 7 028 ББМ та 3 637 танків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 178 820 (+670) осіб ліквідовано,
- танків – 3 637 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 7 028 (+4) од,
- артилерійських систем – 2 750 (+10) од,
- РСЗВ – 534 (+1) од,
- засобів ППО – 282 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 323 (+11) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 607 (+5) од,
- спеціальної техніки – 311 (+2) од.
Дані уточнюються.
ВІДЕО ДНЯ