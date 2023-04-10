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Захисники за добу знищили 670 окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 10 квітня 2023, 08:22
Захисники за добу знищили 670 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 178 820 військових, 2 750 артилерійських систем, 2 323 безпілотників, 7 028 ББМ та 3 637 танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 178 820 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 637 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 7 028 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2 750 (+10) од,
  • РСЗВ – 534 (+1) од,
  • засобів ППО – 282 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 323 (+11) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 607 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 311 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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