Защитники за сутки уничтожили 670 оккупантов
Понедельник, 10 апреля 2023, 08:22
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 178 820 военных, 2 750 артиллерийских систем, 2 323 беспилотников, 7 028 ББМ и 3 637 танков.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 178 820 (+670) человек ликвидировано,
- танков – 3 637 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 7 028 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 2 750 (+10) ед,
- РСЗО – 534 (+1) ед,
- средств ПВО – 282 (+0) ед,
- самолетов – 307 (+0) ед,
- вертолетов – 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 323 (+11) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 607 (+5) ед,
- специальной техники – 311 (+2) ед.
Данные уточняются.