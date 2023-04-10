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Защитники за сутки уничтожили 670 оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 10 апреля 2023, 08:22
Защитники за сутки уничтожили 670 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 178 820 военных, 2 750 артиллерийских систем, 2 323 беспилотников, 7 028 ББМ и 3 637 танков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 178 820 (+670) человек ликвидировано,
  • танков – 3 637 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 028 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2 750 (+10) ед,
  • РСЗО – 534 (+1) ед,
  • средств ПВО – 282 (+0) ед,
  • самолетов – 307 (+0) ед,
  • вертолетов – 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 323 (+11) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 607 (+5) ед,
  • специальной техники – 311 (+2) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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