Окупанти викрадають людей на Луганщині і пам’ятники з могил – ОВА

Російські військові продовжують викрадати жителів Луганської області, яких підозрюють у допомозі Збройним силам України – їх забирають і вивозять у невідомому напрямку.

Джерело: Луганська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками.



Зокрема, у Старобільську вони проводять обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України, та вивозять людей у невідомому напрямку – без повернення".

Деталі: Також загарбники розкрадають українське майно. Зокрема, у Чмирівці в дитячому садочку росіяни демонтували і вивезли по частинах в невідомому напрямку котельню.

"Однак, де цинізм зашкалює, так це на Попаснянщині. Там окупанти знімають кам'яні пам'ятники з могил на кладовищах, везуть їх в Кадіївку, де перешліфовують надписи.



На крадені з цвинтарів плити наносять прізвища та ім'я вбитих загарбників. Бо це більш ніж в три рази дешевше, ніж замовляти новий пам'ятник", – повідомили в ОВА.