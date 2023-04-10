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Окупанти викрадають людей на Луганщині і пам’ятники з могил – ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 10 квітня 2023, 08:49
Окупанти викрадають людей на Луганщині і пам’ятники з могил – ОВА
Фото ілюстративне з riavrn.ru

Російські військові продовжують викрадати жителів Луганської області, яких підозрюють у допомозі Збройним силам України – їх забирають і вивозять у невідомому напрямку.

Джерело: Луганська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками.

Зокрема, у Старобільську вони проводять обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України, та вивозять людей у невідомому напрямку – без повернення".

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Деталі: Також загарбники розкрадають українське майно. Зокрема, у Чмирівці в дитячому садочку росіяни демонтували і вивезли по частинах в невідомому напрямку котельню.

"Однак, де цинізм зашкалює, так це на Попаснянщині. Там окупанти знімають кам'яні пам'ятники з могил на кладовищах, везуть їх в Кадіївку, де перешліфовують надписи.

На крадені з цвинтарів плити наносять прізвища та ім'я вбитих загарбників. Бо це більш ніж в три рази дешевше, ніж замовляти новий пам'ятник", – повідомили в ОВА.

Теми: Луганська областьвійнаокупація
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