Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти викрадають людей на Луганщині і пам’ятники з могил – ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 10 квітня 2023, 08:49
Окупанти викрадають людей на Луганщині і пам’ятники з могил – ОВА
Фото ілюстративне з riavrn.ru

Російські військові продовжують викрадати жителів Луганської області, яких підозрюють у допомозі Збройним силам України – їх забирають і вивозять у невідомому напрямку.

Джерело: Луганська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками.

Зокрема, у Старобільську вони проводять обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України, та вивозять людей у невідомому напрямку – без повернення".

Деталі: Також загарбники розкрадають українське майно. Зокрема, у Чмирівці в дитячому садочку росіяни демонтували і вивезли по частинах в невідомому напрямку котельню.

"Однак, де цинізм зашкалює, так це на Попаснянщині. Там окупанти знімають кам'яні пам'ятники з могил на кладовищах, везуть їх в Кадіївку, де перешліфовують надписи.

На крадені з цвинтарів плити наносять прізвища та ім'я вбитих загарбників. Бо це більш ніж в три рази дешевше, ніж замовляти новий пам'ятник", – повідомили в ОВА.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
Луганська область
На Луганщині окупанти вивозять і не повертають проукраїнських мешканців – Генштаб
Росіяни тероризують 9 областей, на Луганщині заселяються в покинуті домівки – ОВА
На Луганщині російських вояк розквартировують у відібрані оселі – штаб
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: