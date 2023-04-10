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Оккупанты похищают людей на Луганщине и памятники с могил – ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 10 апреля 2023, 08:49
Оккупанты похищают людей на Луганщине и памятники с могил – ОВА
Фото иллюстративное с riavrn.ru

Российские военные продолжают похищать жителей Луганской области, которых подозревают в помощи Вооруженным силам Украины – их забирают и вывозят в неизвестном направлении.

Источник: Луганская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими захватчиками.

В частности, в Старобельске они проводят обыски мест проживания граждан, которых подозревают в поддержке Украины, и вывозят людей в неизвестном направлении – без возврата".

Детали: Также захватчики разворовывают украинское имущество. В частности, в Чмыровке в детском саду россияне демонтировали и вывезли по частям в неизвестном направлении котельную.

"Однако, где цинизм зашкаливает, так это на Попаснянщине. Там оккупанты снимают каменные памятники с могил на кладбищах, везут их в Кадиевку, где перешлифовывают надписи.

На ворованные с кладбищ плиты наносят фамилии и имена убитых захватчиков. Потому что это более чем в три раза дешевле, чем заказывать новый памятник", – сообщили в ОВА.

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Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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