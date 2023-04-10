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Житель Южноукраїнська збирав для Росії дані про оборону АЕС

Олена РощінаПонеділок, 10 квітня 2023, 10:51
Житель Южноукраїнська збирав для Росії дані про оборону АЕС
Південноукраїнська АЕС, фото з сайту міськради Южноукраїнська

Житель міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області шпигував на Росію, збираючи дані про захисників Південноукраїнської атомної електростанції та фотографуючи об’єкти критичної інфраструктури.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: СБУ повідомляє, що викрила ще одного інформатора російської спецслужби у ході контрдиверсійних заходів на Миколаївщині.

Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську АЕС. 

Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах, заявляють в СБУ.

За виконання завдань інформатор отримував гроші від своїх російських "кураторів".

Задокументовано, що фігурант отримав від агресора на власну банківську картку 2 тисячі гривень "авансу".

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Співробітники СБУ затримали зловмисника під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури. 

 

У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

За даними слідства, поплічником агресора виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці у лютому 2023 року.

У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Телеграм-каналів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.

 
 

Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Теми: СБУАЕСшпигунстводержзрада
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