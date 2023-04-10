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Житель Южноукраїнська збирав для Росії дані про оборону АЕС

Олена РощінаПонеділок, 10 квітня 2023, 10:51
Житель Южноукраїнська збирав для Росії дані про оборону АЕС
Південноукраїнська АЕС, фото з сайту міськради Южноукраїнська

Житель міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області шпигував на Росію, збираючи дані про захисників Південноукраїнської атомної електростанції та фотографуючи об’єкти критичної інфраструктури.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: СБУ повідомляє, що викрила ще одного інформатора російської спецслужби у ході контрдиверсійних заходів на Миколаївщині.

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Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську АЕС. 

Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах, заявляють в СБУ.

За виконання завдань інформатор отримував гроші від своїх російських "кураторів".

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Задокументовано, що фігурант отримав від агресора на власну банківську картку 2 тисячі гривень "авансу".

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури. 

 

У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

За даними слідства, поплічником агресора виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці у лютому 2023 року.

У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Телеграм-каналів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.

 
 

Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Теми: СБУАЕСшпигунстводержзрада
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