Житель Южноукраинска собирал для России данные об обороне АЭС
Житель города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области шпионил на Россию, собирая данные о защитниках Южноукраинской атомной электростанции и фотографируя объекты критической инфраструктуры.
Источник: Служба безопасности Украины
Детали: СБУ сообщает, что разоблачила еще одного информатора российской спецслужбы в ходе контрдиверсионных мероприятий в Николаевской области.
Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, охраняющих Южно-Украинскую АЭС.
Закрытые сведения нужны были оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам, заявляют в СБУ.
За выполнение заданий информатор получал деньги от своих российских "кураторов".
Задокументировано, что фигурант получил от агрессора на собственную банковскую карточку 2 тысячи гривен "аванса".
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время фотофиксации одного из объектов критической инфраструктуры.
У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.
По данным следствия, пособником агрессора оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в феврале 2023 года.
В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских Телеграмм-каналов.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.