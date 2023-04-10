Житель Южноукраинска собирал для России данные об обороне АЭС

Житель города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области шпионил на Россию, собирая данные о защитниках Южноукраинской атомной электростанции и фотографируя объекты критической инфраструктуры.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: СБУ сообщает, что разоблачила еще одного информатора российской спецслужбы в ходе контрдиверсионных мероприятий в Николаевской области.

Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, охраняющих Южно-Украинскую АЭС.

Закрытые сведения нужны были оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам, заявляют в СБУ.

За выполнение заданий информатор получал деньги от своих российских "кураторов".

Задокументировано, что фигурант получил от агрессора на собственную банковскую карточку 2 тысячи гривен "аванса".

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время фотофиксации одного из объектов критической инфраструктуры.

У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

По данным следствия, пособником агрессора оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в феврале 2023 года.

В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских Телеграмм-каналов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.