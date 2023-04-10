У російських Курську і Бєлгороді скасували парад на 9 травня: не хочуть "провокувати" Україну

Губернатори двох російських областей, що межують з Україною, вирішили скасувати військові паради на 9 травня, щоб "не провокувати противника" скупченням військових і техніки.

Джерело: російське пропагандистське видання РБК із посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта і на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, російський Telegram-канал ASTRA

Деталі: Повідомляють, що в Курську не проводитимуть парад на 9 травня "з міркувань безпеки".

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За словами Старовойта, це пов'язано з позицією оперативного штабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити антитерористичні заходи.

Також парад скасували в Бєлгороді.

Пряма мова Гладкова: "Можу сказати вже зараз, що параду не буде, щоб не провокувати противника великою кількістю скупчення техніки і військовослужбовців у центрі Бєлгорода".

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Питання салюту і ходи "безсмертного полку", за словами губернатора, розглянуть на найближчому засіданні оперштабу і будуть виходити з питань безпеки.