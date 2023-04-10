В российских Курске и Белгороде отменили парад на 9 мая: не хотят "провоцировать" Украину
Губернаторы двух российских областей, граничащих с Украиной, решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники.
Источник: российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта и на губернатора Белгородкой области Вячеслава Гладкова, российский Telegram-канал ASTRA
Детали: Сообщается, что в Курске не будут проводить парад на 9 мая "из соображений безопасности".
По словам Старовойта, это связано с позицией оперативного штаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры.
Также парад отменили в Белгороде.
Прямая речь Гладкова: "Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".
Вопросы салюта и шествия "бессмертного полка", по словам губернатора, рассмотрят на ближайшем заседании оперштаба и будут исходить из вопросов безопасности.