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В российских Курске и Белгороде отменили парад на 9 мая: не хотят "провоцировать" Украину

Ирина БалачукПонедельник, 10 апреля 2023, 11:03
В российских Курске и Белгороде отменили парад на 9 мая: не хотят провоцировать Украину
Фото иллюстративное с pixabay.com

Губернаторы двух российских областей, граничащих с Украиной, решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники.

Источник: российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта и на губернатора Белгородкой области Вячеслава Гладкова, российский Telegram-канал ASTRA

Детали: Сообщается, что в Курске не будут проводить парад на 9 мая "из соображений безопасности".

По словам Старовойта, это связано с позицией оперативного штаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры.

Также парад отменили в Белгороде.

Прямая речь Гладкова: "Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".

Вопросы салюта и шествия "бессмертного полка", по словам губернатора, рассмотрят на ближайшем заседании оперштаба и будут исходить из вопросов безопасности.

Темы: Росcия9 маяпарадвойна
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