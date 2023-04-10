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Два храми УПЦ МП на Хмельниччині перейшли до ПЦУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 11:30
Два храми УПЦ МП на Хмельниччині перейшли до ПЦУ
фото виконкому Нетішинської міськради

У Нетішині Хмельницької області місцеві жителі проголосували за перехід двох храмів УПЦ МП до Православної церкви України.

Джерело: виконавчий комітет Нетішинської міської ради у Facebook

Деталі: Йдеться про собор "Неопалима купина" та церкву Святої  Параскеви.

Рішення ухвалено на зборах громади 9 квітня.

Вказано, що на зборах також було затверджено статути 2 релігійних громад у новій редакції, обрано голів та членів парафіяльних рад, ревізійні комісії. 

 

Загалом участь у голосуванні взяло 2 436 нетішинців.

Теми: УПЦ МПцерква
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