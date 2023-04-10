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Два храма УПЦ МП в Хмельницкой области перешли в ПЦУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 11:30
Два храма УПЦ МП в Хмельницкой области перешли в ПЦУ
фото исполкома Нетешинского горсовета

В Нетешине Хмельницкой области местные жители проголосовали за переход двух храмов УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Источник: исполнительный комитет Нетешинского городского совета в Facebook

Детали: Речь идет о соборе "Неопалимая купина" и церкви Святой Параскевы.

Решение принято на собрании общины 9 апреля.

Указано, что на собрании также утверждены уставы 2 религиозных общин в новой редакции, избраны председатели и члены приходских советов, ревизионные комиссии.

 

Всего участие в голосовании приняли 2 436 нетешинцев.

Темы: УПЦ МПцерковь
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