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Додому повернули 24 дітей – голова Херсонщини

Ірина БалачукПонеділок, 10 квітня 2023, 12:15
Додому повернули 24 дітей – голова Херсонщини
Тут і далі фото з Telegram Прокудіна

Україна провела рятувальну місію і повернула додому 24 дитини з Херсонщини, повідомив голова області Олександр Прокудін.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Подивіться у ці щасливі очі! Ще двадцять чотири дитини із Херсонщини – нарешті вдома".

Деталі: Голова ОВА додав, що 10 квітня зустрів дітей у Херсоні.

Він додав, що це була "одна із найскладніших рятувальних місій". Прокудін також повідомив, що росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі. 

 

Але наразі діти вдома, зі своїми рідними.   

Теми: Херсонська областьдіти
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