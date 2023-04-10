Додому повернули 24 дітей – голова Херсонщини

Тут і далі фото з Telegram Прокудіна

Україна провела рятувальну місію і повернула додому 24 дитини з Херсонщини, повідомив голова області Олександр Прокудін.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Подивіться у ці щасливі очі! Ще двадцять чотири дитини із Херсонщини – нарешті вдома".

Деталі: Голова ОВА додав, що 10 квітня зустрів дітей у Херсоні.

Він додав, що це була "одна із найскладніших рятувальних місій". Прокудін також повідомив, що росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.

Але наразі діти вдома, зі своїми рідними.