Домой вернули 24 детей – глава Херсонщины
Понедельник, 10 апреля 2023, 12:15
Украина провела спасательную миссию и вернула домой 24 ребенка из Херсонской области, сообщил глава региона Александр Прокудин.
Источник: Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Посмотрите в эти счастливые глаза! Еще двадцать четыре ребенка с Херсонщины – наконец дома".
Детали: Глава ОВА добавил, что 10 апреля встретил детей в Херсоне.
Он добавил, что это была "одна из самых сложных спасательных миссий". Прокудин также сообщил, что россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже.
Но сейчас дети дома, со своими родными.