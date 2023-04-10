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Домой вернули 24 детей – глава Херсонщины

Ирина БалачукПонедельник, 10 апреля 2023, 12:15
Домой вернули 24 детей – глава Херсонщины
Здесь и далее фото из Telegram Прокудина

Украина провела спасательную миссию и вернула домой 24 ребенка из Херсонской области, сообщил глава региона Александр Прокудин.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Посмотрите в эти счастливые глаза! Еще двадцать четыре ребенка с Херсонщины – наконец дома".

Детали: Глава ОВА добавил, что 10 апреля встретил детей в Херсоне.

Он добавил, что это была "одна из самых сложных спасательных миссий". Прокудин также сообщил, что россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже. 

 

Но сейчас дети дома, со своими родными.

Темы: Херсонская областьдети
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