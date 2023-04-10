Колаборантка допомогла окупантам викрасти до Криму 1000 українських дітей

Правоохоронці повідомили про підозру колаборантці, яка допомогла окупантам перевезти до Криму 1000 українських дітей.

Джерело: СБУ, прокуратура АРК Крим, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про уродженку Донецька 38-річну Ганну Парубіну.

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За даними слідства, після окупації півострова російськими збройними силами, підозрювана зареєструвала ТОВ "Туристична агенція "АТЛАС"" згідно із законодавством РФ. Пізніше, у 2022 році, вона уклала контракт з незаконно створеним "Кримським федеральним університетом ім. Вернадського".

За умовами договору компанія підозрюваної надала послуги з перевезення неповнолітніх з території тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей до Криму та назад для двох груп з 1064 осіб (1000 дітей і 64 супровідників). За "роботу" вона отримала з держбюджету РФ понад 15 млн рублів (майже 7 млн грн).

Серед потерпілих – сироти і сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій.

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Власниці турфірми повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.