Коллаборантка помогла оккупантам похитить в Крым 1000 украинских детей

Правоохранители сообщили о подозрении коллаборантке, которая помогла оккупантам перевезти в Крым 1000 украинских детей.

Источник: СБУ, прокуратура АРК Крым, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет об уроженке Донецка 38-летней Анне Парубиной.

По данным следствия, после оккупации полуострова российскими вооруженными силами, подозреваемая зарегистрировала ООО "Туристическое агентство "АТЛАС"" в соответствии с законодательством РФ. Позже, в 2022 году, она заключила контракт с незаконно созданным "Крымским федеральным университетом им. Вернадского".

По условиям договора компания подозреваемой предоставила услуги по перевозке несовершеннолетних с территории временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей в Крым и обратно для двух групп из 1064 человек (1000 детей и 64 сопровождающих). За "работу" она получила из госбюджета РФ более 15 млн рублей (почти 7 млн грн).

Среди пострадавших - сироты и сотни детей, родители которых были незаконно задержаны оккупантами при попытке выехать из зоны боевых действий.

Владелице турфирмы сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности.

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Сейчас она скрывается на временно оккупированной территории юга Украины.

Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.