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Шойгу прилетів у Білорусь

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 12:37
Шойгу прилетів у Білорусь
СЕРГІЙ ШОЙГУ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проводить зустріч у Мінську з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Джерело: білоруське держінформагентство БелТА

Деталі: Вказано, що Шойгу прибув до білоруської столиці "в розвиток недавніх домовленостей між главами держав".

Пряма мова Лукашенка: "Розлучаючись після останніх переговорів із Володимиром Володимировичем (Путіним), ми домовилися, що ви з фахівцями приїдете в Білорусь і ми сядемо з вами, обговоримо питання безпеки Білорусі. Ви знаєте, на ВДС (Вища державна рада союзної держави) я вже порушував це питання. Але до цього ми обговорили це питання з Володимиром Володимировичем".

Деталі: Повідомляється також, що Лукашенко заявив представнику РФ, яка розв'язала повномасштабну війну, знехтувавши міжнародним законодавством, що "західні країни не виконують домовленості про гарантії безпеки, що надавалися в рамках Будапештського меморандуму в обмін на виведення ядерної зброї" і тому режим білоруського диктатора хоче гарантій від РФ.

"Загалом це звучало на переговорах так, що в разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні (гарантії) безпеки", - цитує Лукашенка БелТА.

Теми: БілорусьРосія
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