Шойгу прилетел в Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Источник: белорусское госинформагентство БелТА

Детали: Отмечается, что Шойгу прибыл в белорусскую столицу "в развитие недавних договоренностей между главами государств".

Прямая речь: "Расставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем (Путиным), мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Вы знаете, на ВГС (Высший государственный совет союзного государства) я уже поднимал этот вопрос. Но до этого мы обсудили этот вопрос с Владимиром Владимировичем".

Детали: Сообщается также, что Лукашенко заявил представителю РФ, которая развязала полномасштабную войну, поправ международное законодательство, что "западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия" и поэтому режим белорусского диктатора хочет гарантий от РФ.

"В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии) безопасности", - цитирует Лукашенко БелТА.