Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шойгу прилетел в Беларусь

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 12:37
Шойгу прилетел в Беларусь
СЕРГЕЙ ШОЙГУ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Источник: белорусское госинформагентство БелТА

Детали: Отмечается, что Шойгу прибыл в белорусскую столицу "в развитие недавних договоренностей между главами государств".

Прямая речь: "Расставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем (Путиным), мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Вы знаете, на ВГС (Высший государственный совет союзного государства) я уже поднимал этот вопрос. Но до этого мы обсудили этот вопрос с Владимиром Владимировичем".

Детали: Сообщается также, что Лукашенко заявил представителю РФ, которая развязала полномасштабную войну, поправ международное законодательство, что "западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия" и поэтому режим белорусского диктатора хочет гарантий от РФ.

"В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии) безопасности", - цитирует Лукашенко БелТА.

Темы: БеларусьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона

фото, видеоУП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле

Xiaomi отреагировала на "спонсора войны" в Украине: Мы за мир

В Украине закончился отопительный сезон

видеоНакануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ

фотоНа въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ

Все новости...
Беларусь
На границах Литвы, Латвии и Польши развернули более 60 нелегальных мигрантов из Беларуси
В Литве предлагают обязать публичных деятелей декларировать связи с РФ и Беларусью
В Литве пресекли схему нелегального импорта подсанкционной древесины из Беларуси и России
Последние новости
15:47
фотоИз Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари
15:39
"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города
15:31
Нужно ли брать рецепт для закупки лекарства на фронт – объясняет Минздрав
15:29
видеоВСУ показали уличный бой в Бахмуте
15:26
Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП
15:25
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
15:22
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
15:21
В ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить список военных с инвалидностью
15:03
МИД в ответ на хамство Орбана напомнил о зависимости Венгрии от ЕС
15:02
Экспорт нефти из РФ в марте достиг рекорда со времен пандемии, но доходы упали на 40% за год
Все новости...
Реклама: