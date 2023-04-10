Стефанчук розказав, як після вторгнення хайпожери зірвали засідання Ради в "Батьківщині-Матері"
Вранці 24 лютого 2022 року, коли вже стало відомо про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, депутати планували зібратися на засідання в монументі "Батьківщині-Матері", проте відмовилися від цієї ідеї через зайвий розголос.
Джерело: подкаст УП
Деталі: Вранці 24 лютого депутати в партійних чатах почали домовлятись про проведення засідання й із міркувань безпеки вирішили зібратися не в сесійній залі, а в приміщенні під скульптурою "Батьківщини-Матері".
Ключовим завданням Ради було погодження запровадження воєнного стану в Україні та оголошення мобілізації.
Пряма мова Стефанчука: "І от, деякі з наших колег почали рухатись туди. Приїхали лідери фракцій та груп. І один з великих хайпожерів почав включатись на відео, що от я йду туди, у нас засідання буде в Батьківщині-Матері. Ми оце все побачили і вирішили, що ні, все ж будемо збиратись у ВР на Грушевського, 5".
Більше читайте у матеріалі: Кабінет Залужного, наради у Зеленського, евакуація Кабміну. 24.02: Реконструкція
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