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Стефанчук рассказал, как после вторжения хайпожеры сорвали заседание Рады в "Родине-Матери"

Роман Романюк, Александр ШумилинПонедельник, 10 апреля 2023, 13:15
Стефанчук рассказал, как после вторжения хайпожеры сорвали заседание Рады в Родине-Матери
Фото: Украинськая правда

Утром 24 февраля 2022 года, когда уже стало известно о полномасштабном вторжении России в Украину, депутаты планировали собраться на заседание в монументе "Родине-Матери", однако отказались от этой идеи из-за лишней огласки.

Источник: подкаст УП

Детали: Утром 24 февраля депутаты в партийных чатах начали договариваться о проведении заседания и из соображений безопасности решили собраться не в сессионном зале, а в помещении под скульптурой "Родины-Матери".

Ключевой задачей Рады было согласование введения военного положения в Украине и объявления мобилизации.

Прямая речь Стефанчука: "И вот, некоторые из наших коллег начали двигаться туда. Приехали лидеры фракций и групп. И один из больших хайпожеров начал включаться на видео, что вот я иду туда, у нас заседание будет в Родине-Матери. Мы это все увидели и решили, что нет, все же будем собираться в ВР на Грушевского, 5".

Больше читайте в материале: Кабинет Залужного, совещания у Зеленского, эвакуация Кабмина. 24.02: Реконструкция

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Темы: СтефанчукВерховная Рада
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