Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти в Криму вирішили посилити співпрацю між школами і військкоматами

Альона Мазуренко Понеділок, 10 квітня 2023, 13:19
Окупанти в Криму вирішили посилити співпрацю між школами і військкоматами
фото "Радіо Свобода"

В анексованому Криму за розпорядженням окупаційної влади мають посилити розвиток співпраці воєнкоматів і шкіл "з метою воєнно-патріотичного виховання дітей".

Джерело: розпорядження гауляйтера Криму Сергія Аксьонова

Дослівно: "(Російське) Міносвіти Криму, інші міністерства і відомства мають забезпечити "навчально-матеріальну базу для навчання учнів початковим знанням у сфері оборони та їхньої підготовки з основ військової служби", "проведення військово-патріотичної роботи з громадянами допризовного віку, ознайомлення з військовими ритуалами, музеями та кімнатами бойової слави" і т. д.".

Деталі: Також окупанти повинні організувати військово-патріотичні акції "День призовника", "День відкритих дверей", "Готовий до праці та оборони" із обов’язковим залученням "Юнармії".

Торік окупанти вирішили, що з вересня 2023 року начальна військова підготовка дітей стане обов’язковою частиною навчальної програми у школах.

Учні мають навчатись надягати протигаз, збирати-розбирати автомат, кидати гранату, пересмикати затвор гвинтівки, перев’язувати пораненого на полі бою та накладати шину, а також розуміти, що робити при повітряній тривозі.

Кримська правозахисна група повідомила, що окупанти вже готуються до цих заходів.

ВІДЕО ДНЯ

Так, у приватній школі "Консоль", власник якої - "спікер" окупаційного парламенту Криму Володимир Константинов, заняття з начальної військової підготовки дітей почали проводити на добровільній основі.

У цю програму включена стройова підготовка, рукопашний бій та військова справа, тобто підготовка до військової служби.

Крім того в окупованому Сімферополі представники казачого штурмового батальйону "Таврида" розповідали учням про "СВО" та "героїчні будні в окопах".

Нещодавно у Керчі окупаційна адміністрація міста відкрили черговий центр військово-патріотичного виховання дітей "Добриня", де планують проводити заняття з початкової військової підготовки. 

Також на півострові продовжує активно діяти "Юнармія" і "Кримпатріотцентр", які у березні провели чергові змагання серед дітей зі збирання автоматів Калашникова, пістолетів, стрільбі з пневматичної гвинтівки.

Теми: Кримокупаціявійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
Крим
У Севастополі чути гучний вибух - ЗМІ
У Феодосії збили ракету, яка "летіла з України" – окупанти
Росіяни готують евакуацію населення окупованого півдня до Криму – Генштаб
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: