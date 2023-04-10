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Окупанти в Криму вирішили посилити співпрацю між школами і військкоматами

Альона Мазуренко Понеділок, 10 квітня 2023, 13:19
Окупанти в Криму вирішили посилити співпрацю між школами і військкоматами
фото "Радіо Свобода"

В анексованому Криму за розпорядженням окупаційної влади мають посилити розвиток співпраці воєнкоматів і шкіл "з метою воєнно-патріотичного виховання дітей".

Джерело: розпорядження гауляйтера Криму Сергія Аксьонова

Дослівно: "(Російське) Міносвіти Криму, інші міністерства і відомства мають забезпечити "навчально-матеріальну базу для навчання учнів початковим знанням у сфері оборони та їхньої підготовки з основ військової служби", "проведення військово-патріотичної роботи з громадянами допризовного віку, ознайомлення з військовими ритуалами, музеями та кімнатами бойової слави" і т. д.".

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Деталі: Також окупанти повинні організувати військово-патріотичні акції "День призовника", "День відкритих дверей", "Готовий до праці та оборони" із обов’язковим залученням "Юнармії".

Торік окупанти вирішили, що з вересня 2023 року начальна військова підготовка дітей стане обов’язковою частиною навчальної програми у школах.

Учні мають навчатись надягати протигаз, збирати-розбирати автомат, кидати гранату, пересмикати затвор гвинтівки, перев’язувати пораненого на полі бою та накладати шину, а також розуміти, що робити при повітряній тривозі.

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Кримська правозахисна група повідомила, що окупанти вже готуються до цих заходів.

Так, у приватній школі "Консоль", власник якої - "спікер" окупаційного парламенту Криму Володимир Константинов, заняття з начальної військової підготовки дітей почали проводити на добровільній основі.

У цю програму включена стройова підготовка, рукопашний бій та військова справа, тобто підготовка до військової служби.

Крім того в окупованому Сімферополі представники казачого штурмового батальйону "Таврида" розповідали учням про "СВО" та "героїчні будні в окопах".

Нещодавно у Керчі окупаційна адміністрація міста відкрили черговий центр військово-патріотичного виховання дітей "Добриня", де планують проводити заняття з початкової військової підготовки. 

Також на півострові продовжує активно діяти "Юнармія" і "Кримпатріотцентр", які у березні провели чергові змагання серед дітей зі збирання автоматів Калашникова, пістолетів, стрільбі з пневматичної гвинтівки.

Теми: Кримокупаціявійнадіти
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