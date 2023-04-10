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Оккупанты в Крыму решили усилить сотрудничество между школами и военкоматами

Алена МазуренкоПонедельник, 10 апреля 2023, 13:19
Оккупанты в Крыму решили усилить сотрудничество между школами и военкоматами
фото "Радио Свобода"

В аннексированном Крыму по распоряжению оккупационных властей должны усилить развитие сотрудничества военкоматов и школ "с целью военно-патриотического воспитания детей".

Источник: распоряжение гауляйтера Крыма Сергея Аксенова

Дословно: "(Российское) Минобразования Крыма, другие министерства и ведомства должны обеспечить "учебно-материальную базу для обучения учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы", "проведение военно-патриотической работы с гражданами допризывного возраста, ознакомление с военными ритуалами, музеями и комнатами боевой славы" и т. д.".

Детали: Также оккупанты должны организовать военно-патриотические акции "День призывника", "День открытых дверей", "Готов к труду и обороне" с обязательным привлечением "Юнармии".

В прошлом году оккупанты решили, что с сентября 2023 года начальная военная подготовка детей станет обязательной частью учебной программы в школах.

Ученики должны учиться надевать противогаз, собирать-разбирать автомат, бросать гранату, передергивать затвор винтовки, перевязывать раненого на поле боя и накладывать шину, а также понимать, что делать при воздушной тревоге.

Крымская правозащитная группа сообщила, что оккупанты уже готовятся к этим мероприятиям.

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Так, в частной школе "Консоль", владелец которой - "спикер" оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов, занятия по начальной военной подготовке детей начали проводить на добровольной основе.

В эту программу включена строевая подготовка, рукопашный бой и военное дело, то есть подготовка к военной службе.

Кроме того, в оккупированном Симферополе представители казачьего штурмового батальона "Таврида" рассказывали ученикам о "СВО" и "героических буднях в окопах".

Недавно в Керчи оккупационная администрация города открыли очередной центр военно-патриотического воспитания детей "Добрыня", где планируют проводить занятия по начальной военной подготовке.

Также на полуострове продолжает активно действовать "Юнармия" и "Крымпатриотцентр", которые в марте провели очередные соревнования среди детей по сборке автоматов Калашникова, пистолетов, стрельбе из пневматической винтовки.

Темы: Крымоккупациявойнадети
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