Комендантську на Великдень на Київщині не скасують, у храмах буде тільки духовенство
Влада Київської області не буде скасовувати комендантську годину на Великдень, у храмах дозволять перебувати тільки священникам, але буде трансляція святкової служби.
Джерело: КОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "На Великдень, у ніч із суботи 15 квітня на неділю 16 квітня, комендантська година в Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години.
Перебувати в храмах у цей час може винятково духовенство з обмеженням доступу для вірян. Для зручності населення богослужіння транслюватимуться в онлайн-режимі".
Деталі: Повідомляється, що мешканці зможуть піти до храмів після завершення комендантської години.
Влада також просить обмежити кількість присутніх на території церков і кладовищ під час освячення великодніх кошиків та в поминальні дні.
А в разі тривоги мешканців закликають переходити до укриттів.
Передісторія:
- Київська влада раніше також повідомляла, що не буде скасовувати комендантську годину на Великдень, 16 квітня.