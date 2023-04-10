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Комендантську на Великдень на Київщині не скасують, у храмах буде тільки духовенство

Ірина БалачукПонеділок, 10 квітня 2023, 13:35
Комендантську на Великдень на Київщині не скасують, у храмах буде тільки духовенство
Фото pixabay.com

Влада Київської області не буде скасовувати комендантську годину на Великдень, у храмах дозволять перебувати тільки священникам, але буде трансляція святкової служби.

Джерело: КОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "На Великдень, у ніч із суботи 15 квітня на неділю 16 квітня, комендантська година в Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години.
 
Перебувати в храмах у цей час може винятково духовенство з обмеженням доступу для вірян. Для зручності населення богослужіння транслюватимуться в онлайн-режимі".

Деталі: Повідомляється, що мешканці зможуть піти до храмів після завершення комендантської години.

Влада також просить обмежити кількість присутніх на території церков і кладовищ під час освячення великодніх кошиків та в поминальні дні.

А в разі тривоги мешканців закликають переходити до укриттів.

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Теми: Київська областькомендантська годинасвяткування
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