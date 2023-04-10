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Комендантский на Пасху на Киевщине не отменят, в храмах будет только духовенство

Ирина БалачукПонедельник, 10 апреля 2023, 13:35
Комендантский на Пасху на Киевщине не отменят, в храмах будет только духовенство
Фото pixabay.com

Власти Киевской области не будут отменять комендантский час на Пасху, в храмах разрешат находиться только священникам, но будет трансляция праздничной службы.

Источник: КОВА в Telegram

Дословно ОВА: "На Пасху, в ночь с субботы 15 апреля на воскресенье 16 апреля, комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений – с 00:00 до 5:00 часов.

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Находиться в храмах в это время может исключительно духовенство с ограничением доступа для верующих. Для удобства населения богослужения будут транслироваться в онлайн-режиме".

Детали: Сообщается, что жители смогут пойти в храмы после завершения комендантского часа.

Власти также просят ограничить количество присутствующих на территории церквей и кладбищ во время освящения пасхальных корзин и в поминальные дни.

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А в случае тревоги жителей призывают переходить в укрытия.

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Темы: Киевская областькомендантский часпразднования
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