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На Авдіївському напрямку знищили російський гелікоптер – ЗСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 13:46
На Авдіївському напрямку знищили російський гелікоптер – ЗСУ
ілюстративне фото ЗСУ

Збройні сили України ліквідували російський гвинтокрил Мі-24 на Донеччині.

Джерело: 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Facebook, пресслужба командування Сухопутних військ

Дослівно: "Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24.

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Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку.

Вірте в ЗСУ!"

Теми: війна
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