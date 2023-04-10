На Авдіївському напрямку знищили російський гелікоптер – ЗСУ
Понеділок, 10 квітня 2023, 13:46
Збройні сили України ліквідували російський гвинтокрил Мі-24 на Донеччині.
Джерело: 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Facebook, пресслужба командування Сухопутних військ
Дослівно: "Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24.
Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку.
Вірте в ЗСУ!"
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