На Авдеевском направлении уничтожен российский вертолет – ВСУ
Понедельник, 10 апреля 2023, 13:46
Вооруженные силы Украины ликвидировали российский вертолет Ми-24 в Донецкой области.
Источник: 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook, пресс-служба командования Сухопутных войск
Дословно: "Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24.
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Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику.
Верьте в ВСУ!"