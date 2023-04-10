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На Авдеевском направлении уничтожен российский вертолет – ВСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 13:46
На Авдеевском направлении уничтожен российский вертолет – ВСУ
иллюстративное фото ВСУ

Вооруженные силы Украины ликвидировали российский вертолет Ми-24 в Донецкой области.

Источник: 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook, пресс-служба командования Сухопутных войск

Дословно: "Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24.

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Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику.

Верьте в ВСУ!"

Темы: война
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