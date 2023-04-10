Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ніяких розкошів, навіть вагони різні – Чернишов про поїзд, який евакуював уряд 24 лютого 2022 року

Роман Романюк, Олександр ШумілінПонеділок, 10 квітня 2023, 13:55
Ніяких розкошів, навіть вагони різні – Чернишов про поїзд, який евакуював уряд 24 лютого 2022 року
Фото ілюстративне

Вранці 24 лютого 2022 року, коли вже стало відомо про повномасштабне вторгнення Росії, частину членів Кабінету міністрів, які мали кворум, евакуювали на захід України звичайним потягом.

Джерело: подкаст УП "Кабінет Залужного, наради у Зеленського, евакуація Кабміну. 24.02: Реконструкція"

Деталі: Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що вранці 22 лютого почали шукати поїзд, щоб можна було вивезти міністрів, їхні родини і важливу секретну документацію. Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів, що це був "абсолютно звичайний поїзд".

Пряма мова Кубракова: "А навколо ж війна, безлад. Я обдзвонив ледь не все керівництво "Укрзалізниці", поки ми тих два поїзди зібрали з того, що було. Ніяких розкошів – але люди були раді і тому.

Але вже подали ті потяги, а вони все не відправляються. Мали о 12-ій виїхати – стоять, о 13-ій теж не виїхали. Десь аж о 14-ій перший відправився. А мені Чернишов раз за разом телефонує: "Ну, де той поїзд? Ну, коли? Ну, чому не їде?".

Пряма мова Чернишова: "Він був скомплектований з якихось резервів чи наявних потужностей, які були. Ніяких він не мав ознак, навіть вагони подекуди були різні. Він не був навіть повністю заповнений. В дорозі ми були довше, ніж я очікував. Бо поїзд був не регулярний, і в той день було не без збоїв. Тому їхали ми годин 20".

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
війна
Путін вичерпав свій часовий ліміт – Данілов
Росіяни били по Авдіївці: знищили багатоповерхівку
Порошенко пригадав, як помирився із Зеленським 24 лютого
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: