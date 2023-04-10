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Ніяких розкошів, навіть вагони різні – Чернишов про поїзд, який евакуював уряд 24 лютого 2022 року

Роман Романюк, Олександр ШумілінПонеділок, 10 квітня 2023, 13:55
Ніяких розкошів, навіть вагони різні – Чернишов про поїзд, який евакуював уряд 24 лютого 2022 року
Фото ілюстративне

Вранці 24 лютого 2022 року, коли вже стало відомо про повномасштабне вторгнення Росії, частину членів Кабінету міністрів, які мали кворум, евакуювали на захід України звичайним потягом.

Джерело: подкаст УП "Кабінет Залужного, наради у Зеленського, евакуація Кабміну. 24.02: Реконструкція"

Деталі: Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що вранці 22 лютого почали шукати поїзд, щоб можна було вивезти міністрів, їхні родини і важливу секретну документацію. Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів, що це був "абсолютно звичайний поїзд".

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Пряма мова Кубракова: "А навколо ж війна, безлад. Я обдзвонив ледь не все керівництво "Укрзалізниці", поки ми тих два поїзди зібрали з того, що було. Ніяких розкошів – але люди були раді і тому.

Але вже подали ті потяги, а вони все не відправляються. Мали о 12-ій виїхати – стоять, о 13-ій теж не виїхали. Десь аж о 14-ій перший відправився. А мені Чернишов раз за разом телефонує: "Ну, де той поїзд? Ну, коли? Ну, чому не їде?".

Пряма мова Чернишова: "Він був скомплектований з якихось резервів чи наявних потужностей, які були. Ніяких він не мав ознак, навіть вагони подекуди були різні. Він не був навіть повністю заповнений. В дорозі ми були довше, ніж я очікував. Бо поїзд був не регулярний, і в той день було не без збоїв. Тому їхали ми годин 20".

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Теми: війна
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