Никакой роскоши, даже вагоны разные - Чернышов о поезде, который эвакуировал правительство 24 февраля

Утром 24 февраля 2022 года, когда уже стало известно о полномасштабном вторжении России, часть членов Кабинета министров, которые имели кворум, эвакуировали на запад Украины обычным поездом.

Источник: подкаст УП "Кабинет Залужного, совещания у Зеленского, эвакуация Кабмина. 24.02: Реконструкция"

Детали: Министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что утром 22 февраля начали искать поезд, чтобы можно было вывезти министров, их семьи и важную секретную документацию. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал, что это был "абсолютно обычный поезд".

Прямая речь Кубракова: "А вокруг же война, беспорядок. Я обзвонил чуть ли не все руководство "Укрзализныци", пока мы тех два поезда собрали из того, что было. Никакой роскоши - но люди были рады и тому.

Но уже подали те поезда, а они все не отправляются. Должны были в 12 часов выехать - стоят, в 13 часов тоже не выехали. Где-то аж в 14 часов первый отправился. А мне Чернышов раз за разом звонит: "Ну, где тот поезд? Ну, когда? Ну, почему не едет?".

Прямая речь Чернышова: "Он был скомплектован из каких-то резервов или имеющихся мощностей, которые были. Никаких он не имел признаков, даже вагоны кое-где были разные. Он не был даже полностью заполнен. В пути мы были дольше, чем я ожидал. Потому что поезд был не регулярный, и в тот день было не без сбоев. Поэтому ехали мы часов 20".