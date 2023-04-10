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Порошенко пригадав, як помирився із Зеленським 24 лютого

"Українська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 14:21
Порошенко пригадав, як помирився із Зеленським 24 лютого
СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦІЇ ДЕБАТІВ КАНДИДАТИ В ПРЕЗИДЕНТИ ПОРОШЕНКА І ЗЕЛЕНСЬКОГО 19 КВІТНЯ 2019 РОКУ

Експрезидент Петро Порошенко розповів, що 24 лютого 2022 року в день вторгнення Росії він домовився із президентом Володимиром Зеленським "почати все спочатку" і об'єднатися проти спільного ворога. І домовленість трималась, доки Київ був у напівоточенні.

Джерело: подкаст УП "Кабінет Залужного, наради у Зеленського, евакуація Кабміну. 24.02: Реконструкція"

Пряма мова: "Ми залишились після зустрічі з главами фракцій, відбулась дуже змістовна і гарна розмова з Зеленським. Був Разумков і інші. Ми домовились, що далі – чистий лист, табула раса.

"Я більше не лідер опозиції, ви не мій опонент. У нас є один ворог – це Путін". Це буквально дослівно. І це виходило не тільки від мене, це Зеленський запропонував. І принаймні поки Київ був у напівоточенні, ця домовленість трималась".

Слухайте подкаст "24.02: Реконструкція": 

Слухайте подкаст "24.02: Реконструкція" на зручній платформі:
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Теми: ПорошенкоЗеленськийвійна
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