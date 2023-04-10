Порошенко напомнил, как помирился с Зеленским 24 февраля

Экс-президент Петр Порошенко рассказал, что 24 февраля 2022 года в день вторжения России он договорился с президентом Владимиром Зеленским "начать все сначала" и объединиться против общего врага. И договоренность держалась, пока Киев был в полуокружении.

Источник: подкаст УП "Кабинет Залужного, совещания у Зеленского, эвакуация Кабмина. 24.02: Реконструкция"

Прямая речь: "Мы остались после встречи с главами фракций, состоялся очень содержательный и хороший разговор с Зеленским. Был Разумков и другие. Мы договорились, что дальше - чистый лист, табула раса.

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"Я больше не лидер оппозиции, вы не мой оппонент. У нас есть один враг - это Путин". Это буквально дословно. И это исходило не только от меня, это Зеленский предложил. И по крайней мере пока Киев был в полуокружении, эта договоренность держалась".

Слушайте подкаст "24.02: Реконструкція":