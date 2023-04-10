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Росіяни били по Авдіївці: знищили багатоповерхівку

Ірина БалачукПонеділок, 10 квітня 2023, 14:28
Росіяни били по Авдіївці: знищили багатоповерхівку
Знищена росіянами багатоповерхівка в Авдіївці 10 квітня. Тут і далі фото з Telegram Кириленка

Російські військові завдали авіаудару по багатоповерхівці в Авдіївці Донецької області 10 квітня – будинок зруйнований.

Джерело: голова Донецької ОВА Павла Кириленка у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росіяни перетворили Авдіївку на суцільні руїни. Сьогодні місто зазнало чергового авіаудару – знищено ще одну багатоповерхівку". 

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Деталі: Голова ОВА зазначив, що обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися. 

 

Але загалом, за словами Кириленка, в Авдіївці досі ще залишається близько 1800 людей, які щодня ризикують власним життям. 

 

Він нагадав, що влада надає допомогу з евакуацією, і закликав мешканців залишити прифронтове місто.

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Теми: АвдіївкаДонецька областьвійна
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