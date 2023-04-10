Росіяни били по Авдіївці: знищили багатоповерхівку
Понеділок, 10 квітня 2023, 14:28
Російські військові завдали авіаудару по багатоповерхівці в Авдіївці Донецької області 10 квітня – будинок зруйнований.
Джерело: голова Донецької ОВА Павла Кириленка у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Росіяни перетворили Авдіївку на суцільні руїни. Сьогодні місто зазнало чергового авіаудару – знищено ще одну багатоповерхівку".
Деталі: Голова ОВА зазначив, що обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися.
Але загалом, за словами Кириленка, в Авдіївці досі ще залишається близько 1800 людей, які щодня ризикують власним життям.
Він нагадав, що влада надає допомогу з евакуацією, і закликав мешканців залишити прифронтове місто.